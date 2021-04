De kerk was al ver voor corona een groot fieldlab waar van alles werd uitgeprobeerd

Het Outbreak Management Team is bezorgd over de grote hoeveelheid fieldlabs. Bij te veel testevenementen is de kans op besmettingen te groot. Een kerkdienst heb ik nog niet gezien tussen alle aangekondigde proefevenementen. Al heb ik het idee dat het in veel kerken al ver voor corona een fieldlab was. Iets uitproberen. Kijken hoe het valt. Soms doe je iets voor jongeren in de kerk, omdat het een kwetsbare groep is en zie je dat er bij ouderen bijwerkingen zijn.

In 2013 had de paus het over de kerk als veldhospitaal, maar een lab klinkt natuurlijk veel leuker. Vriendelijker. Witte jassen, neutraal en onbesmet. Een subtiele kerk. Dat willen we. Liever zacht getik van pincetten dan het afzetten van ledematen.

Met muterende virussen heeft de k..