Het omstreden Koningsspelenlied herschrijven was een hele klus, maar het is me gelukt

Nou, dat was een heel karwei om de tekst van het in opspraak geraakte Koningsspelenlied te herschrijven. Uren werk heb ik er in gestoken. Een beetje bijschaven hier en daar. Nog een keer herlezen. Het moet zowel voor hij en zij - en x en y natuurlijk - goed behapbaar zijn. Niet te veel inclusiviteit, maar ook niet te weinig. Niet te belerend. Gewoon vrolijk. Het moet kleine en grote thema’s aan elkaar verbinden. En er moet natuurlijk makkelijk op te dansen zijn. O ja, en in een weekje aan te leren - tussen het vele normale schoolwerk in. Nog even rondmailen in de groep voor de laatste finesses. Zo, klap er op. Dit moet het zijn!

Jij bent jij

Ik ben ik

Gipsie gapsy top

Gimpiedampiedomp

Yo yo yo

Jij bent jij

Ik ben ik

Gipsie gapsy top