Het is niet de gewoonte om exitgesprekken te voeren met mensen die besluiten om de stad te verlaten. Het blijft dus raden naar de motieven van de 52.000 inwoners die in 2020 vertrokken uit Amsterdam en de 24.000 mensen die Utrecht achter zich lieten. Voor New York-verlaters geldt dat niet.





Deze week werd mijn aandacht getrokken door de essaybundel Goodbye to all that. Creatieven die de afgelopen tijd verhuisden uit New York, brengen in dit boekje een laatste ode aan de stad.

Het exit-essay is een genre dat het licht zag dankzij good old Joan Didion, de eerste die haar vertrek uit de stad gepaard liet gaan met een prachtig stuk tekst. Ze schreef over de zachte wind in de ondergrondse metro die langs haar benen streek en hoe het op ..