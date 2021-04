Brievenbus

Bij een sollicitatie, lang geleden, kreeg ik ooit de volgende vraag voorgelegd. ‘Stel, je hebt een interview, met iemand op een ministerie. Terwijl je daar zit, zie je vanuit je ooghoek dat een ambtenaar bij de printer vergeet om een zojuist geprint rapport mee te nemen. Op het rapport staat ‘Strikt vertrouwelijk!’ Even later moet de persoon die je interviewt naar het toilet, jij hebt de kans dat rapport in je tas te laten glijden. Wat zou je doen?’

'Meenemen!', riep ik. Dat was het goede antwoord.

Het is de plicht van een journalist om zo nieuwsgierig te zijn. Gewoon even lezen, om te zien of er iets in staat waar je achteraan moet. Iets wat ten onrechte geheim is. Nee, strikt genomen is het niet voor jou b..