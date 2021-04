De blauwe reiger aan de waterkant: straatartiesten kunnen er een voorbeeld aan nemen

De kikkers zie ik niet meer. Misschien verstoppen ze zich weer voor de kou. Hun dril ligt geduldig te rijpen in de greppel bij ons huis. Ik postte een filmpje van de ijverige kikkers op Instagram. Waar is dat?, wilde een bevriende leerkracht weten. Ik appte haar de locaties met het verzoek de kraamkamer niet leeg te komen scheppen. Ze biechtte op dat ze al kikkerdril in haar klaslokaal heeft staan. Dat is daar vast veiliger dan in open water waar het als lekker hapje gezien wordt door bijvoorbeeld salamanders

Ondertussen gaat het schouwspel aan de waterkant gewoon door. Dieren hoeven geen Instagram te volgen om te weten waar ze moeten zijn om iets interessants te zien of proeven. Een blauwe reiger heeft post gevat in de greppel. Straatart..