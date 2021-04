Vertrouwelijkheid

Hoe moet een journalist omgaan met geheime informatie die hem onbedoeld onder ogen komt? De redactie van De Telegraaf besloot per ongeluk zichtbare vertrouwelijke opmerkingen over Pieter Omtzigt uit te vergroten en publiek te maken. Sindsdien had iedereen het over die opmerkingen zelf en ontrolde zich een politieke soap. Ik wil toch even terug naar dat eerste begin. Was het ethisch gezien juist om deze informatie te publiceren?

Voor de omgang met vertrouwelijke informatie gelden richtlijnen. Zonder toestemming van de eigenaar mag je die in beginsel niet openbaar maken. Dat wordt gegrond op twee principes: het respect voor de autonomie van die ander en de plicht om niemand te beschadigen. Informateur Ollongren bepaalt zelf wat zij deelt me..