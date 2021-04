Als je weinig grip hebt op de grote dingen, heb je altijd nog invloed op je eigen omgeving

Ik schrans al een week zo veel debatten over Mark Rutte dat ik mijn column er nog aan zou wijden ook. Wat een soap. We zitten live naar de Nederlandse variant van die Scandinavische politieke thrillerserie Borgen te kijken. Maar dan zonder de scènes waarin je ziet wat er in de achterkamertjes wordt gezegd en dat is jammer. Want daar gaat de strijd over het herstellen van tegenmacht in onze politiek juist over.

Nu vind ik daar zelf van alles van en het zou best opluchten om dat allemaal op te schrijven. Maar waar ik eigenlijk meer last van heb dan van mijn mening is cynisme. Richting politici, democratie. Ik voel het opkruipen in mijn gedachten, mijn gevoel. Cynisme is niet goed. Het bestaat misschien uit scherpe observatie, maar wel één zon..