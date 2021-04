Ineens een gapend gat waar een sfeervolle hoeve stond. Zoiets wordt ook niet even overlégd

Met huizen en landschappen is het zoals in dat liedje van De Dijk: ‘Je weet pas wat je mist / als ze d’r niet is’. Van tijd tot tijd doen zich raadselachtige verdwijningen voor. Dan is een vertrouwde boom of een boerderij ineens weg. Zo ook op tweede paasdag, net buiten Ommen. Ineens keek ik in een gapend gat. Vorig jaar stond daar nog een sfeervolle hoeve, van 1850 ongeveer. Had ik geweten van deze onverwachte kaalslag, dan had ik er nog een keer tijdig aangebeld, voor een beleefde groet aan de negentiende eeuw. Soms moet je gewoon belet vragen bij de geschiedenis, even bij het verleden op de koffie. Anders ontglippen je hele tijdvakken waar je bij staat. Aan deze boerderij heb ik actieve herinneringen, veertig jaar geleden lag die op m..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .