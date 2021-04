Deel II van mijn rijtje spreekwoorden dat de coronapandemie oplevert

De minister van Volksgezondheid is nog niet geprikt en gemazeld in het uitzetten van de juiste vaccinatiestrategie.

Als je voor een AstraZeneca-vaccin geboren bent, wordt je nooit een Janssen-vaccin.

De beste virologen staan aan wal.

An apple a day keeps the corona away.

Als een vaccinatieweigeraar in een vreemde prikhal.

Hoe meer gevaccineerden, hoe meer vreugd.

Als de minister-president verdwaalt in de coronamaatregelen, dolen de schapen.

Waar geprikt wordt, vallen spaanders.

Zo gesloten als een terras.

Water bij het vaccin doen.

Een afhaallunchje is ook brood.

De maakbare testsamenleving.

Ieder kerkje zingt zoals het gebekt is.

Zijn mondkapje voorbij praten.

Zo de aerosol waait, waait zijn jasje.