Nieuw leiderschap bij D66: ‘Kaag had de leiding en zette paleisrevolutie in’

Net als veel andere Nederlanders heb ik met verbazing vorige week het debat in de Tweede Kamer aangezien en daarover nog veel nagedacht. Rutte heeft dingen fout gedaan, maar dat heeft hij wel vaker gedaan. Eerlijk gezegd vind ik de toeslagenaffaire erger dan wat er over Pieter Omtzigt is gezegd in de gesprekken met de verkenners. Zulke dingen komen nu eenmaal langs in dat soort gesprekken. Het hoort wel niet en je moet er niet over praten, maar ieder met bestuurlijke ervaring weet hoe dat soort dingen gaan. Het verschil met de huidige situatie is dat het gewoonlijk binnenskamers blijft. De vier woorden op het papier van Kajsa Ollongren zijn niet zo verbazingwekkend.

Veel interessanter is de reactie van de Kamer. Alle leden lieten Rutte va..