Naar de tuinen

Op zondag al vroeg naar de tuin gegaan, mijn paasritueel, sinds drie jaar. De vogels zingen in het donker. Een haas, zijn grote oren in silhouet, zit roerloos te luisteren. Langs het spoor en de plek waar ik een tas met inbrekersgereedschap vond. Dan het bos in, het zandpad schemert wit. Het spoor over, langs de verregende laatste groeten aan mensen die hier voor de trein sprongen, zoals een jonge vrouw uit onze kerk, op nieuwjaarsdag. Op de tuin steek ik een kaars aan. In de nieuwe villa’s gaan lichten aan, iemand in een ochtendjas zet paaseitjes op het vuur. Ik maak straks het ontbijt. Eerst dit.

Uit het hazengrauwen maakt zich de pruimenboom los, de witte bloesem zweeft als een wolk. Omtrekken van tuintjes komen aan de dag, ieder..