Stop. Sta stil. Kijk naar de wonderen om je heen

Wandelen is goed voor lichaam en geest. En dus maak ik meerdere ommetjes of omgangen per dag. Soms hebben mijn benen zin in een flinke pas en soms slenteren ze er op los. Elke dag is er wat anders te zien. Zelfs op hetzelfde rondje. Afgelopen week zat ik een tijdje aan de kant van een waterrijke greppel op steenworp van mijn huis.

In het water was het een bedrijvigheid van jewelste. Je moest wel goed kijken om het te zien. De diertjes, kikker of padden - daar wil ik vanaf zijn - vielen niet op in het ondiepe water tussen de rottende kastanjebladeren. Maar als je eenmaal goed keek, was het een fascinerend schouwspel. De diertjes doken op en over elkaar. Klemden zich aan elkaar vast. Eentje meer of minder omhelzen maakte klaarblijkelijk nie..