Al weken liepen ze achter ons aan. En toen haalde ik uit

Ik snap het wel. Met een auto op iemand inrijden, een microfoon wegslaan, een stomp in een maag, ik zou het gedaan kunnen hebben. Die avond, in het park. De spanning had zich opgebouwd. Al weken liepen ze achter ons aan, steeds maar provoceren en bekvechten. Dus toen ze weer op ons afkwamen, haalde ik uit - en ik had een zwaard.

Dat viel niet goed. Ik bedoel niet bij die man die ik z’n oor afsloeg, al geloof ik niet dat hij ooit aangifte gedaan heeft. Was niet nodig. Ik bedoel: bij hem. Mijn grote voorbeeld. Mijn vriend, die me over water liet lopen. Beheers je, zei hij, en hij had het over een beker die hij moest leegdrinken. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardi..