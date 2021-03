De vlag uit bij een gebedsverhoring

Voor het eerst van mijn leven hang ik vandaag, vrijdag, de dag dat ik dit schrijf, de vlag uit wegens een gebedsverhoring. Een buurman op leeftijd komt na drie spannende en moeilijke coronamaanden weer thuis. Vier huizen op rij hingen het rood-wit-blauw uit om dat te vieren.

Of het echt een gebedsverhoring is, daar valt in objectieve zin over te discussiëren. Ik weet 'slechts' dat er aan onze keukentafel voor hem gebeden is, dat hij er toch doorheen kwam en vervolgens sneller dan verwacht weer terugkeerde in het enigszins normale leven van herstel en revalidatie.

Het idee om de vlag uit te hangen was niet aan ons brein ontsproten, we deden gewoon met de rest mee. Maar toen ik op de eerste verdieping met onze nationale driekleu..