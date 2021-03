Samen rijst en saus eten in Bosnië

Imad heeft twee maanden in een trainingskamp van al-Qaeda doorgebracht. Toen is hij gevlucht. Nu roert hij in een pan met uien die precies met de handvaten aan weerszijden over de randen van een ingedeukte ton hangt. In de ton brandt vuur. Rondom de ton zitten wij op de verbogen en gescheurde ijzeren randen van een in onbruik geraakte goederenwagon. Het is maart en snijdend koud in Bosnië en Imad – niet zijn echte naam – vertelt.

Hij vlucht niet voor zichzelf. Hij vlucht omdat hij wil zorgen voor z’n familie. Al-Qaeda weet hoe verantwoordelijk jonge jongens zich kunnen voelen. Ze beloofden hem voor zijn familie te zorgen als hij zich zou opblazen. Veel geld, een groot huis, een gouden toekomst. Moeder nam Imad (niet..