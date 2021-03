Op tien november vorig jaar schreef ik dat het kwartje viel. Het besef dat niet alle hulpvragen voor mij bedoeld zijn. Dat we mogen doen wat in ons vermogen ligt en niet alles hoeft.

Ik heb de afgelopen tien jaar aardig wat therapie gevolgd en gesprekken gevoerd. Geef duidelijk je grenzen aan. Laat mensen er niet overheen gaan. Zorg eerst goed voor jezelf. Pas daarna kun je voor een ander zorgen. Vraag hulp als het niet gaat. Doe dingen waar je energie van krijgt.

Begin dit jaar liet ik het weer gebeuren. Mijn batterij was leeg. Het verbruik was niet in verhouding met de oplaaduren. De letters dansten over het papier. Muizen werden olifanten. Mijn hoofd draaide overuren. Tijd voor een pas op de plaats, vragen om hulp, nog meer gesprekken e..