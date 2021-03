Operatie nieuwe koekenpan is even blijven steken. De levering laat op zich wachten, meldt de kookwinkel.

Hoe begint zoiets? Je leeft vrij argeloos je leven met je teflon koekenpan. Je leest over PFAS in de bodem en dat die giftige stof gebruikt wordt voor de productie van jouw koekenpan. Je denkt nog eens na over wat jij in de kast hebt staan.

Zo begon het bij mij. Welgemoed verkende ik alternatieven. Zou het lukken zonder antiaanbaklaag te bakken? En de kerámische antiaanbaklaag, is die wel oké? Haast maken, was er niet bij. Alleen de roestvrijstalen koekenpan in de Kringloopwinkel ging meteen mee naar huis. Maar het ei dat ik erin bakte, koekte vast. De lol was er snel af.

En toen kwam, op 2 maart, de Keuringsdienst van Waarde ..