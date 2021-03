Laat lijders zelf de zin uit hun lijden halen. Of niet

‘Wat je nu aan ellende meemaakt, is een les voor hoe je er later voor anderen kunt zijn.’ Het was een zin die mij te binnen schoot, toen ik de pijn van iemand mee kon voelen door iets wat ik zelf had meegemaakt. Ik vond het een heel mooie quote – en fier en zelfvoldaan gooide ik hem direct even in de appgroep die ik heb met mezelf. Wie weet zou ik er nog eens iemand mee kunnen bemoedigen.

De volgende ochtend hoorde ik binnen een uur drie (3!) schrijnende verhalen over verlies, pijn en ellende. Iemand die haar levenloze baby’tje moest begraven. Iemand die zijn vader onverwacht had verloren. Iemand die niet meer wilde leven, omdat elke dag zwart was.

Ga toch heen met je stomme quote, zei ik tegen mezelf. ‘Kyrie eleison’, was alles wat ik uit..