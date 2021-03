Kompasloos, twijfelend en zwevend. Wie zijn er in dit land nu echt ontheemd?

Op verkiezingsdag rijd ik achter onze buren aan, richting de Achterhoek. David uit Egypte, Natalya uit Irak, hun drie zoontjes en haar moeder. We zijn allemaal op ons paasbest, voor de doop van de jongste, Maximus. Het welkom van de abouna, de 'vader' van het koptisch orthodoxe klooster dicht bij Lievelde, is warm. Hij knuffelt Shnoda (5) en Cyrillus (2), genoemd naar de patriarchen Shenouda III en Cyrillus.

Maximus heet naar de man die hem nu gaat dopen. We doen onze schoenen uit, de doopkapel ligt vol tapijten. Eerst wordt de baby gezalfd, van top tot teentjes. Het recept van de zalfolie bevat 'kruiden waarmee Jezus’ lichaam is gezalfd', een letterlijke verbeelding van de woorden 'in Christus’ kruisdood b..