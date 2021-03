‘Het was net zo’n ophaalsessie van Marktplaats. Maar dan met een dooie man’

Op een krakkemikkig tafeltje in het gras voor de pipowagen staat een bananenbrood in vier hompen gesneden met op elke homp een kaarsje. Behalve hoogzwangere Hanna in een spijkerjack met panterprint en ik, is er niemand op de coronaverjaardag van Rachel. ‘Weet je nog Sonja, die buikdanseres die ik ken?’, zegt Hanna. ‘Die is laatst overleden.’

‘Joh’, zeggen wij. ‘Ja, en tijdens haar begrafenis sprenkelt de priester nog wijwater over haar kist. Wordt hij onwel. Valt tijdens de livestream dood voorover. Boven op Sonja.’ ‘Neeeeeeee!’, roep ik. ‘O, wat erg!’, roept Rachel, ‘hahahaha!’ Rachels moeder en broertje zijn overleden. De mate waarin zij geniet van doodverhalen is ongeëvenaard.

‘Han,’ zegt Rachel, ‘vertel nog eens dat ene verhaal.’ ‘Welk..