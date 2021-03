Gelukkig blijven we na deze verkiezingsuitslag achter met onszelf en onze naaste

De Lynx Rechts. Kent u dat boek? Het is geschreven door mijn dierbare vriend en collega Peter van Dijk. In het boek mogen de kinderen van papa Vrolijk elk hoofdstuk een dier, een land en een beroep kiezen waarmee hij een verhaal moet verzinnen. Het verhaal van de lynx Rechts gaat over een veilingmeester in Barendrecht die het verschil niet weet tussen links en rechts. Als de tomtomstem links zegt, gaat hij rechts en zo belandt hij nogal eens in de sloot. Hoe de veilingmeester dat uiteindelijk oplost, leest u maar in De Lynx Rechts.

Links-rechts. Er waren tijden dat ik daar nogal ongenuanceerd over dacht. Links was in mijn ogen sociaal, rechts was asociaal. Ik kon dan ook niet begrijpen dat een christen rechts zou stemmen. ‘Een christen mo..