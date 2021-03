Mooie woorden van lijsttrekkers rond een grijze kliko

‘Eens even kijken waar ik naartoe moet’, zei Sigrid Kaag woensdag in het stembureau toen ze haar biljet had ingevuld. Ze hoopte misschien net als ik dat je de keuze voor het hoogste orgaan in ons land, ooit nog eens in wat anders mag gooien dan een kliko. Er is blijkbaar nog steeds geen innovatieve stagiair bij de overheid langsgeweest met een goed voorstel. Al plak je er maar een leuke folie overheen, zoals mensen dat thuis met hun eigen vuilcontainer ook wel eens doen.

Maar zover is het nog niet en dan krijg je dus uitspraken als die van CDA-leider Wopke Hoekstra, als hij voor het oog van de camera zoekend rondkijkt en zegt: ‘Dat is de bak he?’

De bak ja. Dat dus.

De meeste stembiljetten gaan in een grijze container. In het rijtje contain..