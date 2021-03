Paniek. Ik stond voor de meterkast annex kapstok. Klaar om mijn jas te pakken. Het was stil, maar niet heel stil. Het geluid van een waterfontein drong tot me door. Stromend water? Vlak bij mijn oor? Liep ik in de Schotse hooglanden, dan zou ik verrukt mijn ogen hebben gesloten, diep hebben ingeademd om te genieten van het moment. Nu schrok ik me rot. Want, jawel, in de meterkast spoot het water uit de waterleiding.

Ik kan een waterpomptang bedienen. Alleen hielp mijn gedraai aan moeren niet. Gelukkig bood het dichtdraaien van de hoofdkraan soelaas. Maar zonder stromend water zitten ... Dat kan niet duren. Daar moet toch een crisisdienst voor zijn?

Een wereld van vragen opende zich. Hoe heb ik daar altijd langsheen kunnen leven? Want hoe l..