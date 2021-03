Een nauwe achterdeur

Terwijl ik een interview uitwerk, floept er een berichtje binnen. Het blijkt de noodkreet van een man die zijn leven aan diggelen heeft zien vallen. Tot vier weken geleden was hij omringd door honderden gelijkgestemden, vandaag staat hij alleen. De kerkdeur is achter hem in het slot gevallen.

Het begon zo mooi. Een hippe stadskerk gevuld met enthousiaste jonge mensen. Geen saaie kerkdiensten maar swingende muziek, opzwepende preken en adembenemende lichtshows. De website ademt verhalen over een levensveranderende liefde. Wie wil daar geen onderdeel van zijn?





Maar zoals dat gaat met verliefdheid, vervaagt de betovering. Geleidelijk beginnen er dingen op te vallen. Bij de voordeur ligt dan wel de rode loper uit, maar waar is de achterdeur? E..