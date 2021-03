Durf ook te zeggen dat je het niet weet. Durf te vragen

Durf is goed, meelopen is fout. Die vooronderstelling klinkt in veel discussies mee. De coronamaatregelen zijn gebaseerd op angst en kritische deskundigen durven zich niet uit te spreken, zegt Viruswaarheid. ‘Er moet een einde komen aan de lafheid in Den Haag’, zegt de PVV, ‘het wordt tijd voor gedurfde keuzes en daadkracht’. ‘Durven we te kiezen voor een groene toekomst?’, vraagt GroenLinks. Bij D66 was voor iedereen vooraf helder: het verkiezingsprogramma moest ‘moedige voorstellen’ bevatten.

De krant bericht over een synode die ‘hete hangijzers’ op de agenda heeft. Een kerkelijke commissie vraagt in dat kader: 'Durven we ook in de 21e eeuw de tijdgeest te weerstaan door ons te houden aan wat Gods Woord en Geest ons voorhouden?’ Als de ..