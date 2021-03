Thuiswerktaal

Een jaar thuiswerken, dat doet vreemde dingen met je.

Zo luister ik graag naar telefoongespreksflarden. Bij ons thuis kun je die vaak horen op de overloop. Ze komen van zolder. Dit afluisterproject loopt al een tijdje. Mis ik het kantoorleven? Omdat de andere thuiswerker in dit huis een koptelefoon draagt, valt de helft van het gesprek weg. Je moet het verband raden. Het effect is prettig-mysterieus. Sommige uitspraken kunnen zo op een tegeltje. Neem nu deze: 'Het geeft ook rust, als je zegt: dit is het.'

Dingen worden 'gesignaleerd', het woord 'netwerken' valt veel. Ik raak onder de indruk van wat zij allemaal doet. Zoveel tegelijk, zoveel collega’s spreken! Het lijkt wel een caviarace of een vlooiencircus. B..