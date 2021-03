Als het pan-Europese Volt twee zetels haalt, is haar doel voorlopig even bereikt

Het zal weinigen zijn ontgaan dat een recordaantal partijen aan de verkiezingen meedoet. Eén ervan is Volt. Tot veler verrassing staat die partij ook nog eens op twee zetels in de peilingen. Daar sla je natuurlijk geen deuk mee in een pakje boter, maar als die zetels er komen is dat wel een stille revolutie.

Tot nu toe komen alle partijen in onze politiek uit nationale bewegingen voort, en werken ze in Europees verband samen met ideologisch min of meer gelijkgestemde partijen uit andere landen. Volt is de eerste partij die deze logica omdraait: het is een Europese politieke partij die op zoek is naar nationale kiezers. Ze zal ook wel moeten. Het zijn de lidstaten die bepalen waar de Europese Unie over gaat, niet de EU zelf. Bovendien zijn..