De politiek in

Zo’n 1500 kandidaten van 33 politieke partijen staan deze week te dringen om in de Tweede Kamer te komen. Opmerkelijk, want zo populair zijn politici niet. Alleen al het woord ‘politiek’. Als je iemand ‘politiek’ optreden verwijt, is dat geen compliment. Zo iemand is slinks, zelfzuchtig, met veel geschreeuw en weinig wol. ‘Beleid’ klinkt veel positiever. En toch zijn beide woorden in het Engels tot één begrip, policy, versmolten.

In opiniepeilingen komen politici er niet best af. Onder de in Nederland dertig meest geziene beroepen komen zij niet voor. In Engeland behoren ze tot de minst vertrouwde groepen. In de Verenigde Staten bewegen zij zich in de buurt van verkopers van tweedeha..