Heb je kritiek op de islam, valt meteen het woord islamofoob

Lale Gül, 23 jaar, wordt bedreigd. Ze woont in Amsterdam, is student Nederlands en auteur van Ik ga Leven. In deze roman rekent zij, niet al te zachtzinnig, af met haar Turks-islamitische opvoeding en met wat zij leerde op de Koranschool van Stichting Milli Görüş. Niet verwonderlijk dat het boek slecht is gevallen bij haar thuisfront en de Turkse gemeenschap. Maar nu moet zij zelfs voor haar leven vrezen.

De Amsterdamse gemeenteraad heeft er deze week over gesproken. ‘Ook ik wil benadrukken dat ik elke vorm van dreiging afkeur’, zei Numan Yilmaz van Denk bij die gelegenheid. ‘Laat haar met rust.’ Hij ging meteen verder: ‘Ik wil wel zeggen dat we als raad meedoen aan een voor haar heel mooie pr-campagne. Ze maakt daar heel goed gebruik van..