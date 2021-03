Er gebeurt iets als er direct contact ontstaat tussen mensen onderweg en Europeanen

‘Zeg het dan’, zei hij tegen me. ‘Zeg dan dat je het niet weet. Dat je het niet zeker weet in elk geval en niet overal antwoorden op hebt. Dat helpt.’ Ik zeg het te weinig. De eerste reflex is zeggen wat ik wel weet, waar ik voor sta en wat belangrijker is. Maar onzekerheid en onvermogen spreken soms luider en overtuigender dan de dominee, de profeet of de manager denkt. We reizen samen, hij, ik en nog twee anderen. Een Duitser, een Italiaanse, een Amerikaan en ik ben de Hollander. Het zou het begin van een goede mop kunnen zijn, maar de reis gaat naar Bosnië om te spreken met degenen die proberen om in Europa te komen om er asiel aan te vragen en te bouwen aan een toekomst. Rond dat thema valt er weinig te lachen de afgelopen jaren.

Tege..