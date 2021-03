We hebben mensen van vlees en bloed nodig, die de apathie doorbreken

Stress kan leiden tot apathie, zeggen wetenschappers. Het is veel in het nieuws: het apathische dat ons kan overvallen. Geïsoleerde ouderen, onbestemde studenten, moegevochten ondernemers, overbelaste gezinnen. Je hebt veel emotionele energie nodig in deze dagen: om flexibel te zijn, om je taken te blijven doen, om je teleurstellingen te verwerken, om niet negatief te worden. Ondertussen krijg je weinig emotionele voeding. Weinig vervoering, weinig onbekommerde dagen. En op een gegeven moment is het op. Plotseling merk je een bepaalde lusteloosheid. Je gevoel lijkt op.

Ik merk soms dat een situatie gevoel van mij vraagt: empathie, emotionele concentratie, ruimhartigheid. Het kost me wilskracht om dat te geven.

Dat is niet nieuw, dat hapere..