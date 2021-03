Pas als je de gesprekjes met winkeliers amper nog voert, bespeur je het gemis

Nu je in sommige winkels weer klanten ziet, denk ik terug aan Zutphen, aan een dag toen alles nog dicht was.

Rondlopen, dat kun je dan. Er is een viskraam, vlaggen in de bries, terrasje afgebakend met emmers knoflooksaus. Verder is het stadje leeg, de zon schijnt, ik zoek de omhelzing van die kromme straatjes, de geborgenheid van een middeleeuws stratenplan. De Middeleeuwen, die kun je in Zutphen door een ringetje halen. Tegelijk vind je aan de achterkanten van de huizen nog fraai verval en schilferige muren. In Nederland wordt het verstrijken van de tijd bijna manisch uit het straatbeeld gepoetst, dan is een beetje mooi verval niet lelijk.

Verstrooid werp ik een blik in een winkel vol antiek, een bonte verzameling dingen waar niemand verl..