Kleur bekennen

Op de spreekwoordelijke mat viel een dikke enveloppe van onbestemd uiterlijk. Even voer een golf van blijde hoop door mijn lijf: eindelijk de oproep voor een eerste prik. Dat zou dan een meevaller zijn na berichten dat de GGD in het Gooi nog al achteraan sukkelt met vaccineren. Toen ik de enveloppe open ritste volgde een golfje van teleurstelling. Geen oproep voor een prik, maar voor een stem. Voor kleur bekennen per brief. Elke gewenste kleur is genoegzaam voor het ont-witten van een hokje.

In de envelop eveneens een na uitvouwen één meter lange en zestig centimeter brede uitstalling van kandidaat-Kamerleden, verdeeld over 34 partijen. Feest der democratie!

Of moet ik zeggen carnavaleske potsierlijkheid en een bewijs – zwart..