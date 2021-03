Bevrijd je liefde van angst. ‘Mijn definitie van liefde was verziekt’

De komst van corona heeft een nieuwe dimensie aan onze familierelaties toegevoegd. Op een gegeven moment werd onze familie in twee groepen verdeeld. Een groep die zich zorgen maakte over corona, en een groep die zich zorgen maakte over de gevolgen van vaccinatie tegen corona. Deze zorgen brachten ook verschillende manieren van ‘liefdesuitingen’ voort. Zo waren er mensen die het als hun plicht zagen om anderen te waarschuwen tegen het wereldomvattende vaccinatie-experiment, en andersom werden die anderen boos dat de anti-vaxers niet zorgvuldig met de gevaren van corona voor onze familie omgingen.

Dit zorgde voor de vreemde situatie dat we elkaar weliswaar liefhadden, maar dat we het op een verkeerde manier duidelijk maakten en pijn veroorz..