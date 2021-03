Ik ben niet zo'n activistische taboedoorbreker. Niet als het onnodig is, tenminste. Maar er is één kwestie waar ik steeds tegenaan loop, ook bij weldenkende automobilisten: de snelheidsovertreding. Daar moet je niet zo over zeuren. Door rood, op de vluchtstrook, in de verkeerde rijrichting? Nee, dat doen we natuurlijk niet. Maar ‘ik heb wat harder gereden, want het is anders zo'n eind’ mag wel. Bij de meest redelijke familieleden of collega's moet je niet aankomen met ‘politieagentje spelen’, want dan ben je hypocriet.

Zoiets heet een taboe. Er wordt wat lacherig over gedaan, want ja, een beetje te hard rijden, daar heeft niemand last van. Nou, dat klopt niet.

Het lijkt me heerlijk om eens fli..