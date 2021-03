Dus als het werkt, mogen we elkaar beduvelen? Zelfs in de reguliere gezondheidszorg?

Toen de schrijver Godfried Bomans stierf, in 1971, werd op tv de documentaire herhaald waarin hij zijn broer in het klooster bezoekt. Dat het mij zo bijstaat, komt doordat ik als kind niet met televisie opgroeide. We waren op bezoek bij een oom en tante, waar de tv aanstond. Ik kon niet goed naar de beelden kijken. Een overleden man die zomaar bewoog … En die man leek op mijn overleden vader.

Inmiddels ben ik allang gewend aan bewegende beelden van dode mensen. En gewenning verandert de perceptie van wat op je afkomt. Daarom was ik geïnteresseerd in het nieuwe snufje van MyHeritage. Op de website van dit bedrijf kun je sinds deze week een foto uploaden om de geportretteerde ‘tot leven’ te laten wekken in bewegende beelden. Hoe zou het zij..