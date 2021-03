Beste liberalen, maak je over het CDA geen zorgen.

In het verkiezingsprogramma van het CDA staat: ‘Wij beschermen de ruimte voor bijzondere scholen, al mag artikel 23 nooit een vrijbrief zijn voor onverdraagzaamheid of inperking van elkaars rechten op scholen. Met een goed toezicht op kwaliteitseisen en strenge handhaving zorgen we dat kinderen op elke school goed onderwijs krijgen.’

Aan deze zinnen is flink gesleuteld, weten we, maar het resultaat bevredigt niet. Wat is die te beschermen ‘ruimte’ voor bijzonder onderwijs? Met zo’n formulering lijkt dit onderwijs een voorrecht. Het openbaar onderwijs lijkt de taart, het bijzonder onderwijs de kers, zonder welke de taart gewoon taart blijft. Met de erkenning van bijzonder onderwijs als iets extra’s, stapt het CDA in het verhaal van de libe..