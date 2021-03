Boekwinkels open

De deuren van de boekhandels staan op een kier. Ik meld me online, het tijdvak is 10.30-10.45, de plaats is Arnhem. Het vorige boekhandelbezoek was in Zutphen, maar daar kon je toen nog alleen etalagestaren. Best fijn, toch nog.

Al kregen de titels wel een vreemde bijklank: De tunnel (Yehoshua), Buiten de wereld (Knausgard), Springtij (Bruinja), De wereld van gisteren (Zweig). Toeval natuurlijk, De snelle bakplaat en de Slurpkalender 2021 lagen er ook. Maar boektitels als De zwaarte van de materie en Langs de afgrond doen je toch weer aan het toeval twijfelen.

Natuurlijk ben ik nu te vroeg. Een ommetje dan, langs de synagoge (1833) en de Eusebiuskerk. Van de toren klinkt een vogelschreeuw. Twee slechtvalken maken zich los, cirkelen even e..