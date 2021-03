Die dikke korte vingers, de brede handen. Jan Karbaat had ze en zijn donorkinderen hebben ze ook. Toen ze in beeld kwamen maandagavond in deel 1 van Het zaad van Jan Karbaat, keek ik onwillekeurig naar mijn eigen handen, bijna opgelucht dat die er anders uitzagen.

De driedelige serie is even ontluisterend als boeiend. Hoe kon het gebeuren dat Jan Karbaat als vruchtbaarheidsarts tal van vrouwen stiekem insemineerde met eigen zaad? Hij deed het gewoon en had er alle gelegenheid voor. Zo simpel is het. Binnen deze eenvoud openbaart zich in de driedelige documentaire een complex van overwegingen, verlangens, verleidingen, ambities en maatschappelijke bewegingen. Mijn gedachten schoten alle kanten op tijdens het kijken.

De patriarchale en hi&eu..