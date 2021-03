Ben je een weekje op vakantie, mis je zomaar dat de Jodenkoeken gaan verdwijnen

Weekje vakantie, je mist zomaar belangrijk nieuws. De Jodenkoek verdwijnt! Althans die uit Alkmaar, in het gele blik. De concurrent in Enkhuizen (plastic emmertje, paars deksel) gaat er vooralsnog mee door. Bakkerij Davelaar vindt de naam niet meer passen in deze tijd. Het bedrijf wil bijdragen aan een ‘meer inclusieve maatschappij’. Van Joodse organisaties in Nederland had het niet gehoeven. Toen in 2006 een nostalgisch snoepje met de naam ‘Jodenvet’ opnieuw op de markt werd gebracht, waren ze niet blij. Maar ‘Jodenkoek’ heeft niets negatiefs. Het ligt anders dan bij ‘negerzoen’: het woord ‘neger’ wordt van zichzelf als neerbuigend ervaren.

Davelaar maakt er nu, nogal halfslachtig, ‘odekoeken’ van. Die naam roept nog naar de J die eraf g..