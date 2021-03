Als mensen en relaties sterk zijn, dan komt het met de economie ook wel weer goed

‘De oorlog is nog niet gewonnen’, hield dokter Van-Tam het Britse publiek vrijdag voor. Politici, met ons aller Boris voorop, kunnen niet wachten om vooral het goede nieuws voor het voetlicht te brengen. Zowat een derde van de Britten is al ingeënt. De prikken werken nog beter en zijn nog veiliger dan verwacht. Er is hoop voor een ‘normaler’ leven vanaf de zomer. De politieke punten die ze daarmee kunnen scoren, hebben ze hard nodig.

Die oorlog is dus nog volop aan de gang, al zou je het bijna vergeten als het zonnetje schijnt. De gezondheidszorg staat nog steeds onder druk en tienduizend nieuwe gevallen per dag is nog steeds te veel om restricties los te laten. Maar de schade aan de maatschappij wordt ook steeds pijnlijker zichtbaar. Zul..