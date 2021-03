Wolter van der Kamp (1913-1998) was een plannenmaker, maar altijd zei hij erbij: D.V.

Als je als Koen bent geboren in Kampen, ga je in Canada Conrad heten. Conrad Vanderkamp stuurde mij een dik boek dat hij schreef over zijn vader Wolter van der Kamp (1913-1998), An outsider within the gate. Die Wolter was al als jongen in de Broederpoort van Kampen een buitenstaandertje. Tot aan zijn dood in Canada bleef hij zijn hartelijke afwijkingen trouw. Op zulke mensen moeten we zuinig zijn.

Wolter was een plannenmaker, maar altijd zei hij erbij: D.V. Toen hij als onderwijzer in crisistijd geen vaste baan kon krijgen, schreef hij een wanhopige brief aan koningin Wilhelmina. Warempel, H.M. schreef ‘met innige deelneming’ terug, hij kreeg een baan op het Arbeidsbureau en kon trouwen.

In de Tweede Wereldoorlog was Wolter verzetsleider i..