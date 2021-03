Dat je niet alles goed kunt doen, betekent ook: je kunt niet alles fout doen

Met mijn ogen scande ik snel de omgeving – zag iemand ons? – voor ze teruggingen naar mijn pols. Iemand die ik nog maar tien minuten kende, had zijn vingers eromheen gevouwen. Foute boel, ten tijde van een pandemie. Maar de vingers behoorden toe aan het tienjarig kind dat ik interviewde, en in zijn ogen was niets te vinden dan argeloze vanzelfsprekendheid. En dus liet ik hem begaan.

Net als de man met een beperking, die ik pas in de speeltuin trof. Hij stapte vol enthousiasme op ons af, om mijn dochtertje een aai en mij een hand te geven. Ik voel ze nog op mijn huid, die aanrakingen. Ze raakten me, in deze tijd van onaanraakbaarheid.

Ik denk aan Hugo de Jonge, met zijn vergelijkbare ervaring. Fred, bewoner van gehandicapteninstelling ’s He..