Biecht bij een ruïne in Bergen

Dat was schrikken, op een zonnige namiddag in het kustplaatsje Bergen: aangetrokken door de aanblik van een middeleeuws uitziende kerktorenspits, stond ik opeens oog in oog met een ... ruïne.

Somberde ik twee weken terug op deze plek over de teruggang van het kerkelijke leven, met de sluiting van kerken tot gevolg, nu stond ik in 'donker Noord-Holland' oog in oog met de gevolgen daarvan: een piekfijn verzorgde, keurig aangeharkte maar kale ruïne. Alleen de buitenmuren stonden deels nog overeind.

Maar dit is niet het hele verhaal. Zo staat het koor van de kerk er nog. Ervoor is een houten voorportaal aangebracht in zo'n typisch Zaanse vorm, het oogt zowel passend, geïmproviseerd als potsierlijk. In dat koor kerkt ..