De vastentijd als aanklacht tegen de mens

De vastentijd is zo’n tien dagen onderweg nu. We waren nog maar net klaar met het alcoholloze Dry January of we kunnen meteen door met vasten in februari en maart. Is er al iets verzonnen voor april? Misschien Aprilstil, dan kunnen we elkaar uitdagen om een maand stil te zijn. Doen we daarna MinderMei, om niet zoveel aan ‘mij’ te denken maar vooral aan de ander. In JuNEE zeggen we dan ergens nee tegen, in JubelJuli schelden we elkaar alle schulden kwijt en in augustus doneren we zo veel aan goede doelen dat het een beetje pijn doet.

Leuk man, al die initiatieven. Elkaar uitdagen, een beetje beter mens worden, zelfdiscipline, doelen stellen én halen. Je gaat je er werkelijk goed bij voelen, dat lijkt in elk geval h..