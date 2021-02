Meneer Aardappelhoofd wordt genderneutraal. Zijn fabrikant Hasbro kondigde het deze week aan. Wat moet je daarvan denken? Ik heb het me afgevraagd.

Aardappelhoofd ken ik uit mijn kindertijd. Toen was hij nog een echte aardappel, die normaal gesproken de aardappelschilmachine in ging. De vergeten luxe van de aardappelschilmachine deed zijn intrede in het particuliere huishouden na de stofzuiger en de wasmachine. Water in het bovenste, doorzichtige gedeelte. Daaronder, waar de binnenkant aanvoelde als extra-extra-grof schuurpapier, de aardappelen. Tijdens het kabaal dat de machine maakte, draaide de bodem. Daardoor tolden de aardappelen langs de schurende oppervlaktes.

Toen Meneer Aardappelhoofd mij in die tijd als speelgoed ten deel viel, k..