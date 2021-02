Beproeving

Als kind ging ik vaak met mijn ouders in het weekend naar Harderwijk. Wij woonden in Amstelveen. Het was een uurtje rijden. Meestal gingen wij ’s avonds laat terug. Als ik moet uitleggen wat geborgenheid is, denk ik terug aan die autoritten. Mijn ouders genoeglijk pratend of zwijgend voorin. De prettige geur van een sigaret. En wij achterin, een deken over ons heen, liggend op de achterbank. Gordels had je toen nog niet. Soezerig speelde ik met de straatverlichting, zocht naar een prettige houding en viel langzaam in slaap. En dat je dan wakker werd ter hoogte van de Bijlmer. En dat alles dan goed was. Alsof een auto een wolkenwagen is en je zo opgenomen wordt in de hemel.

in trance

Zulke herinneringen hebben onze kinderen niet, gelo..