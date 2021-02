Langs bij Baudet

‘Nou, zullen we dan maar?’ Verwachtingsvol keek ik mevrouw Spruyt aan, maar ik wist dat ik nog niet had gewonnen. Mevrouw Spruyt houdt niet zo van politiek, en al helemaal niet van populistische politici. (Doe haar maar een Bas van der Vlies.) ‘En stel nou eens dat hij je ziet staan en in zijn feestje betrekt?’ Op die vraag was ik voorbereid: ik ging als journalist/columnist, en zou dus op gepaste afstand van het podium gaan staan. Bovendien was het mooi weer, en we hadden vakantie, en best zin in een stukje fietsen.

En zo fietsten we maandagmiddag naar Klein Amerika, het parkeerterrein aan de rand van het centrum van Gouda, waar de verkiezingskaravaan van Thierry Baudet was neergestreken. Ver van het podium, nog v..