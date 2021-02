Geloven is overgave

Een paar jaar geleden woonde ik een belijdenisdienst bij die ik niet zomaar zal vergeten. De predikant vroeg aan de jongeren hoe ze zich wilden inzetten in Gods koninkrijk. Er kwamen prachtige antwoorden: ‘Met de kennis die ik heb, wil ik arme mensen helpen.’ En: ‘Ik wil God eren door in mijn sport te getuigen van Jezus.’ Daarna werd de vraag gesteld aan een jongen in een rolstoel. Hij zei: ‘Ik wil mijzelf aan God geven.’ Op dat moment werd het stil in de kerk en biggelde er een traan over mijn wang.

getuigenis

Ik heb in Zuid-Afrika veel mensen ontmoet die naar aardse maatstaven in eerste instantie weinig leken bij te kunnen dragen aan de samenleving. Ze hadden geen geld, geen werk, geen benen, geen fami..