Niet preken maar prikken in de kerk

Daar zit je dan. Met je ogen gericht op de preekstoel. Je kwam al jaren niet meer in deze oude kerk. Je kijkt naar beneden. Op de vloer liggen grafstenen. Van schrik gaat je hoofd weer omhoog. Het is maar een prikje. De naald gaat naar binnen. Zoals ook het woord ooit bij je naar binnen ging. Dat deed toen zeer. ‘t Ging toen ook al over een naald. Over rijkdom. En dat een kameel nog eerder door het oog van die naald gaat dan een rijke in het koninkrijk van God. Au, dat voelde je, met je goeie baan.

De kerk wil relevant zijn. Meer doen dan onlinediensten. Vooral ook meer zijn dan dwars. Niet langer het cliché van eigenwijze hoedjes. Een kleurig mondkapje, zoals iedereen dat draagt, is genoeg. Geestelijk prikwerk en priemende vingers zijn v..